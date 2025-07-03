ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فورا.. ما السبب؟



وكالات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الاستقالة، قائلا إن على رئيس البنك المركزي فعل ذلك فورا.

كان ترامب قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى.

ورشحه الرئيس السابق جو بايدن لتولي المنصب لفترة ثانية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في مايو 2026.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

تأتي تعليقاته لقناة فوكس نيوز، في الوقت الذي يحث فيه الرئيس دونالد ترامب البنك على خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25 و4.50%.

وقال الوزير: "أعتقد أن المعيار هو أن الرسوم الجمركية لم تكن تضخمية، إذا كانوا سيتبعون هذا المعيار، أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك في وقت أقرب من ذلك، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر"، وفقا للغد.

والثلاثاء، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن المجلس يعتزم الانتظار ومعرفة المزيد عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، متجاهلا مرة أخرى مطالب الرئيس ترامب بخفض أسعار الفائدة فورا وبدرجة كبيرة.

وقال باول خلال تجمع للبنوك المركزية في البرتغال: "يستغرق الأمر ببساطة بعض الوقت"، بعدما أرسل إليه ترامب رسالة مكتوبة بخط اليد قبل يوم يشير فيها إلى مدى خفض بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة وإلى حاجة الولايات المتحدة للتحرك.

وأضاف باول: "ما دام الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي، فإننا نعتقد أن الشيء المنطقي الذي يجب القيام به هو الانتظار ومعرفة المزيد ومشاهدة ما هي هذه الآثار التي قد تحدث".