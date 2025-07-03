منذ فجر الأربعاء.. 124 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

استشهد 124 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر يوم الأربعاء في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة استشهد 52 فلسطينا، من بينهم 12 شهيدًا في استهدافات متفرقة على خيام ومنازل المواطنين في المواصي، و9 شهداء في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من خان يونس، و6 شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في شارع الإسطبل بالمواصي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد 5 فلسطينيين في استهداف مُنتظري المساعدات في مناطق: التحلية، السنيّة، دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، و5 شهداء، في محيط مركز المساعدات في منطقتي الشاكوش وشارع الطينة شمالي رفح، و5 شهداء و75 مصابًا في قصف منتظري المساعدات قرب دوار التحلية شرقي مدينة خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة استشهد 28 فلسسطينيا، بينهم 16 شهيدا وعشرات الإصابات نتيجة استهداف طيران الاستطلاع مجموعة من المواطنين متواجدين في مخيم النصيرات، كما تم استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مستشفى العودة.

واستشهد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال، من مُنتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة، جنوب محور نتساريم، و5 شهداء، بقصف مواطنين في شارع البركة، جنوب دير البلح.

وفي مدينة غزة استشهد 40 فلسطينيا، بينهم 16 فلسطينيا في مجزرة عائلة الغرابلي، بقصف مبنى الأوقاف في شارع البساتين بحيّ الزيتون شرقي مدينة غزة، و11 شهيدًا بقصف شقتين سكنيتين لعائلتي السلطان والبطش، قرب دوار الـ17 غرب المدينة غزة، وشهيدان بقصف سور مدرسة المجدل بحيّ الزيتون جنوب المدينة.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي من طائرة مسيرة لمواطنين قرب محطة تمراز في شارع النفق شرقي مدينة غزة و5 شهداء بقصف خيمة نازحين من جباليا البلد، في شارع الصناعة جنوب المدينة.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف خيمة بجوار مدرسة الدحيان بشارع الجلاء مفترق الشيخ رضوان.

وفي شمال قطاع غزة استشهد 4 فلسطينين في قصف منزل محجز، في شارع حيفا بجباليا البلد، وفقا للغد.