

المنيا- جمال محمد:

في ليلة لم تغفل فيها أعين أهالي محافظة المنيا عامة، وأبناء قرية زهرة على وجه الخصوص، قام عامل بذبح أطفاله الثلاثة، إذ تركهم غارقون في دمائهم وسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

أحد أهالي القرية - فضل عدم ذكر اسمه- قال: إنه شاهد المتهم متوجهًا إلى نقطة شرطة القرية في حالة ذهول، وفور وصوله لباب المركز سأله أحد أفراد الأمن: ماذا تريد؟ ليرد قائلًا: "جاي أبلغ عن جريمة قتل"، ليسأله مجددًا فرد الأمن: "قتل إيه"؟، ليجيب المتهم: "قتلت عيالي الثلاثة".

أضاف شاهد العيان، أن المتهم "أ. م" شاب في منتصف الثلاثينات، معروف عنه الخلافات الدائمة مع زوجته، التي كانت في منزل عائلتها وقت حدوث جريمة القتل، ولم تشاهد ذبح أطفالها وقت قتلهم.

وبدأت النيابة العامة بالمنيا في معاينة مسرح جريمة مقتل 3 أطفال على يد والدهم ذبحا بالسكين، في قرية زهرة، إذ وجهت النيابة العامة بسرعة إعداد تقارير الصفة التشريحية الجثث الثلاثة، وسرعة انتهاء المعمل الجنائي من فحص مسرح الجريمة بالكامل.

تعود أحداث الواقعة إلى الساعات الأولى من اليوم الخميس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا يفيد بقيام شخص بذبح أطفاله في إحدى قرى المركز.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.م" 37 سنة، عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، "رحمة" 10 سنوات، "رودينا" 7 سنوات، "رمضان" 4 سنوات، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته التي تركت المنزل منذ 15 يوما، وتركت له الأبناء .

جرى نقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى فرض كردون حول المنزل لحين إنتهاء المعاينة.