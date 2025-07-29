إسرائيل تدرس محاصرة التجمعات السكانية بغزة مع منع الطعام والماء

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس بدائل بعد انتهاء عملية عربات جدعون التي لم تحدث تحولا بقضية الأسرى في غزة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس بديلا متطرفا إلى جانب بدائل مثل ضم أراض أو حكم عسكري في غزة، موضحة أن البديل المتطرف هو حصار التجمعات السكانية في غزة ومنع دخول أي طعام أو ماء برا أو جوا.

وكشفت البث العبرية، أن البديل يقضي بأن من يغادر المناطق المحاصرة في غزة سيحصل على مساعدات دون قيود، لافتة إلى أن هدف حصار المناطق التمييز بين المدنيين وأفراد حماس وإتاحة ضغط عسكري إسرائيلي أشد.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، التزامها باتخاذ خطوات غير متناسبة في ظل رفض حماس للصفقة رغم الضغط الدولي.

وأوضحت البث العبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تأمل حدوث تحول في المفاوضات قبل اللجوء إلى البديل المتطرف. فيما أكد مصدر مطلع، أن القيادة السياسية الإسرائيلية ما زالت مترددة بين الخيارات.