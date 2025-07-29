الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون بصاروخ "فلسطين 2" فرط الصوتي

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يجيى سريع، الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت مطار اللد "بن جوريون" تم بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2.

وأكد سريع، أن العملية تسببت في توجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، مشددا على أن اليمن مستمر في عملياته انتصارا للمظلومين والمجوعين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في القدس وتل أبيب ومدن أخرى إثر رصد الصاروخ، وأنه تم توقف الرحلات الجوية في مطار بن جوريون.

وأشارت القناة الـ12 أن منظومتا آرو حيتس الإسرائيلية وثاد الأميركية شاركتا في اعتراض الصاروخ.