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الإمارات تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات فوق غزة

10:46 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

مساعدات غزة

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أبوظبي - (د ب أ)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الأردن، تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية ضمن مبادرة "طيور الخير"، حيث تم اليوم تنفيذ عملية الإسقاط الـ 56 فوق المناطق المعزولة في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة انباء الإمارات إن هذه الجهود تأتي في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تعكس التزام الإمارات الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الإغاثي العاجل في ظل التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها، خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها برا نتيجة الأوضاع الأمنية.

وارتفع إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق المبادرة إلى نحو 3763 طنا من المواد الغذائية والإغاثية الأساسية، باستخدام 195 طائرة، شملت احتياجات معيشية ضرورية للأسر المتضررة.

وأضافت: تجدد الإمارات تأكيدها على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة عبر مختلف الوسائل المتاحة، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ودورها الفاعل في ميادين الإغاثة والعمل الإنساني حول العالم.

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