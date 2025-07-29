فيديو غريب| الذباب يلتف حول ترامب وحده خلال افتتاح ملعبه الجديد للجولف

وكالات

شهد افتتاح ملعب "ترامب إنترناشونال جولف لينكس" الجديد في شمال شرق إسكتلندا، اليوم الثلاثاء، مشهداً غير معتاد أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تحليق الذباب والبعوض بشكل لافت حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط، دون أن يقترب من أي من الحاضرين الآخرين.

وجاء ذلك أثناء مشاركة ترامب في افتتاح ملعبه الجديد الواقع في ضيعة ميني بمقاطعة أبردينشاير، بحضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة، كما رافقه في الفعالية ابنه، إريك ترامب، الذي وجه الشكر لوالده على "جهوده الجدية" في إنجاز هذا الاستثمار الجديد.

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🔴غير عادي

🦟 مشهد غريب في ملعب ترامب الجديد باسكتلندا…

الذباب والبعوض كانت تحوم فقط حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دون غيره!



📸 الصحفيون رصدوا ووثقوا اللقطة



هل هي صدفة؟ أم شيء آخر؟pic.twitter.com/GQakrVVSS4 — الصين بالعربية (@mog_china) July 29, 2025

وشكر ترامب الحضور، ومن بينهم وزير إسكتلندا الأول جون سويني، إلى جانب نجوم رياضيين مثل لاعبي كرة القدم السابقين جيانفرانكو زولا، وروبي فاولر، وأندري شيفتشينكو، بالإضافة إلى لاعبي الغولف جان فان دي فيلدي وجيف ميلكا سينغ.

ويضم الملعب الجديد 18 حفرة، ويُعد من أحدث استثمارات ترامب في إسكتلندا. وقد تزامن افتتاحه مع اختتام زيارة استمرت أربعة أيام للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، شهدت توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها تُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية.