نتنياهو: الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من قطر لا تتوقف حكومته عن محاولة التوصل إلى صفقة.

وادّعى نتنياهو، أن حركة حماس ما زالت مصممة على الرفض وهي العقبة في وجه إنجاز صفقة تبادل، مضيفا "حتى الوسطاء يعرفون أن حماس هي العقبة في وجه إنجاز صفقة وترامب وويتكوف قالا ذلك".

وأكد نتنياهو، أن حكومته لن تتوانى وستواصل العمل بكل الطرق لإعادة الأسرى.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتؤكد الوثيقة الختامية لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين، على الالتزام بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين بحدود آمنة ومعترف بها، موضحة أنه سيتم تضمين تعهدات دول أخرى مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.