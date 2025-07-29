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بعد تعديله الدستور.. الرئيس الإيفواري يعلن ترشحه لولاية رئاسية رابعة

07:01 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

الحسن واتارا

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أبيدجان - (أ ب)

قال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، إنه سيترشح لولاية رابعة، في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن قام بتغيير الدستور، ما يجعل ترشحه محل طعن بعد أن قام بتعديل الحد الخاص بمدد شغل المنصب في تعديل دستوري.

وأعلن الرئيس الإيفواري البالغ من العمر 83 عامًا، عن خطته للترشح في الانتخابات الرئاسية في إعلان متلفز.

يذكر أن واتارا فاز بولاية ثالثة بعدما قال في البداية إنه لن يترشح للرئاسة مجددا، لكنه غير موقفه بعد ذلك بعد وفاة خليفته الذي اختاره، رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي.

كما يذكر أنه تم منع أبرز منافسيه، تيجاني ثيام، من الترشح بالفعل بأمر من محكمة لأنه يحمل جنسيتين.



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الحسن واتارا الرئيس الإيفواري أبيدجان
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