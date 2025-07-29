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وزير دفاع الاحتلال: يجب أن تبقى المسؤولية الأمنية في غزة بأيدينا

05:35 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية هو إلحاق الهزيمة بحركة حماس، بما يمنعها من التأثير على مستقبل قطاع غزة، سواء عبر ذراعها العسكرية أو المدنية.

وأوضح كاتس، في تصريحات صحفية اليوم، أن تحقيق هذا الهدف "ليس سهلاً" في ظل وجود أسرى لدى الحركة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي صفقة محتملة مع من وصفهم بـ"الأعداء"، لاستعادة الأسرى الأحياء أو جثامين القتلى، سيتم تنفيذها مع الحفاظ على متطلبات الأمن.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن بقاء القوات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة وداخله ضروري، مع إمكانية تنفيذ عمليات أمنية داخله، على غرار ما يحدث في الضفة الغربية، مشددًا على أن "المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل".

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي بشأن غزة، والتي قال فيها إن غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل "وفق زعمه"، وأن الاستيطان فيها أقرب من أي وقت مضى وهو خطة عمل واقعية.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي: "لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر".

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