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ألمانيا تبدأ الأربعاء عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة

05:20 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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وكالات

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده ستبدأ، الأربعاء، عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة وصفها بأنها "رمزية لكنها ضرورية".

وأشار ميرتس، إلى أن طائرتين من طراز "إيه 400 إم" تابعتين لسلاح الجو الألماني ستقلعان من الأردن، إذ ستتزودان بالوقود قبل تنفيذ عملية الإسقاط الجوي للمساعدات في قطاع غزة.

وقال ميرتس، اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، إنه على إسرائيل أن تحسن الوضع الكارثي في قطاع غزة، وإنه يجب أن يتحقق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وتابع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من النزوح أو خطوات نحو ضم الضفة الغربية.

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