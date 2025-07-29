الأونروا: أكثر من 100 شخص ماتوا بسبب الجوع في غزة

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إنه تم تجاوز عتبة المجاعة مع انتشار الجوع الحاد وسوء التغذية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفاد لازاريني، بأن أكثر من 100 شخص ماتوا بسبب الجوع في غزة، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لوقف الكارثة هي إغراق غزة بمساعدات إنسانية على نطاق واسع.

وذكر المسؤول الأممي، أن وكالة الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة للعبور إلى قطاع غزة.

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة يحدث ضجة إعلامية لكن ليس له أي تأثير على الأرض.