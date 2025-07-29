فرنسا: نعد عنف المستوطنين في الضفة أعمالًا إرهابية

وكالات



أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، استشهاد الناشط الفلسطيني عودة الهذالين في الضفة الغربية، وقالت إنها تعد عنف المستوطنين في الضفة "أعمالًا إرهابية".



وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، على استشهاد الهذالين، قائلًا: "تُدين فرنسا بشدة هذه الجريمة، كما تُدين جميع أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد السكان الفلسطينيين، والتي تتزايد في أنحاء الضفة الغربية"، مضيفًا "هذه الأعمال العنيفة هي أعمال إرهاب".



وأعلنت السلطة الفلسطينية، استشهاد الناشط الفلسطيني المناهض للاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، أمس الاثنين.



ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، الشهيد عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا.



ومن جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة، لكن من دون تأكيد وقوع جريمة قتل.