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سقوط طائرة هليكوبتر في نهر في ولاية سكسونيا الألمانية

04:36 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

سقوط طائرة هليكوبتر أرشيفية

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جريما - (د ب أ)

سقطت طائرة هليكوبتر في نهر بالقرب من مدينة جريما في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وذلك حسبما أكد متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيج.

وأضاف المتحدث أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث إن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحًا، وتابع أن أشخاصا يمارسون التجديف عثروا في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا على حطام في نهر مولده.

ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تنتمي إليها المروحية. بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أن الجيش الألماني يفقد مروحية وقائدها. ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه. وأضاف أن نحو 50 فردًا من قوات الطوارئ متواجدون في الموقع، ويعملون أولًا على احتواء الكيروسين قبل البدء في عمليات انتشال الحطام.

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