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ملك الأردن: لا يمكن تسييس المساعدات في قطاع غزة

04:21 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

ملك الاردن

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وكالات

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني، على أنه لا يمكن تسييس المساعدات في قطاع غزة، وعلى ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع.

وقال عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يجب أن تتوقف حرب إسرائيل على غزة، محذرًا من أن الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني وصلت لمستويات لا يمكن وصفها.

وأكد الملك، استمرار التنسيق بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، مثمنًا الموقف الأوروبي الداعم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين.

كما تطرق الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال، إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية وأنه يجب أن يتوقف، محذرًا من أن هناك مخاطر إشعال صراع أكبر في المنطقة.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيير قافلة مساعدات جديدة مكونة من 65 شاحنة إلى قطاع غزة.

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