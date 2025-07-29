اليمن يسجل 884 إصابة بالسرطان في تعز خلال 6 شهور

صنعاء - (د ب أ)

كشف مسؤول طبي يمني، اليوم الثلاثاء، عن أن مركز مكافحة السرطان في محافظة تعز بات عاجزا عن استقبال حالات جديدة نتيجة زيادة عدد المرضى في المحافظة الأكثر سكانا.

وأفاد مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، تيسير السامعي ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، بتسجيل 884 حالة إصابة بمرض السرطان في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 .

وأضاف أن مركز مكافحة السرطان بمدينة تعز يواجه تحديات متراكمة تهدد استمراريته، مشيرًا إلى أن "المبنى ضيق والإمكانيات شحيحة بينما الكادر الطبي محدود، وتكاليف العلاج باهظة، فيما تأتي الحالات من مناطق بعيدة بحاجة إلى مأوى وسكن لا يمكن للمركز توفيره".

وأوضح السامعي أن المركز يعتمد بشكل كلي على التبرعات التي بدأت تتقلص مؤخرًا، وسط غياب أي دعم حكومي مباشر، ما يُنذر بكارثة صحية وإنسانية تلوح في الأفق.

وتشير الإحصائيات الجديدة إلى أن محافظة تعز تسجل نحو خمس حالات سرطان جديدة يوميا في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية والصحية في العالم.

وبحسب بيانات مكتب الصحة، تم تسجيل 1626 حالة سرطان خلال العام الماضي ، بزيادة تقارب الثلث مقارنة بعام 2023 الذي سجل 1211 حالة.

وتصدر سرطان الجهاز الهضمي قائمة أكثر أنواع السرطان انتشارًا بنسبة 20% من إجمالي الحالات، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب المحتملة، وعلاقتها بنمط الغذاء أو ممارسات أخرى كـمضغ القات وغيرها.

يشار إلى أن الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين المستمرة منذ عقود أدت إلى خلق تداعيات كبيرة في مختلف مجالات الحياة، بينها القطاع الصحي الذي تضرر بشكل كبير.