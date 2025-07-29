الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا

رام الله- (د ب أ)

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء من مخاطر مخططات ناقشها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، معتبرة أنها "حلقة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا في القطاع، وتقويضا لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، إنها "تواصل جهودها على المستويات كافة، لوقف جرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا عامة"، مطالبة "الدول ومكونات المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورا".

وأكدت أن "الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم وادخال المساعدات الانسانية بشكل مستدام وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أرض دولة فلسطين هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة شعبنا، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال".