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مقتل وإصابة 52 سجينًا جراء هجوم جوي روسي على سجن أوكراني

10:56 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

أكبر هجوم جوي

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كييف - (د ب أ)

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 سجينا على الأقل في سجن بالقرب من مدينة زابوريجيا الواقعة على خط الجبهة جراء هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، إن 35 سجينا آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي ألحق أضرارا أيضا بالعديد من المباني داخل السجن.

وأضاف فيدوروف أن المنطقة المحيطة تعرضت لهجمات جوية ثماني مرات خلال الليل، ومن المرجح أن القوات الروسية استخدمت قنابل انزلاقية.

وقال فيدوروف إن العقارات السكنية القريبة تضررت هي الأخرى، مضيفا أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن الطائرات الروسية تطلق قنابل انزلاقية فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لضرب أهداف على الأراضي الأوكرانية.

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