مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء حادث سير شرقي الهند

نيودلهي - (أ ب)

قالت السلطات إن حافلة تقل متعبدين هندوس اصطدمت بشاحنة نقل في شرق الهند عندما غفا سائق الحافلة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة نحو 24 آخرين.

وقال المسؤول الحكومي نامان بريش لاكرا إنه تم نقل بعض المصابين إلى مستشفيات محلية صباح اليوم الثلاثاء، وصٌنفت حالتهم على أنها خطيرة.

وضاف أن سائق الحافلة غفا أثناء إعادة الهندوس من بلدة ديوجار التي تشتهر بوجود معبد بها، وتقع على بعد 268 كيلومترا من مدينة رانشي عاصمة ولاية جهارخاند.

وقال نيشيكانت دوبي، النائب عن الولاية في مجلس النواب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن 18 شخصا لقوا حتفهم في الحادث بدون الإفصاح عن مصدر المعلومة. ولم يتسن الوصول إليه على الفور للتعليق.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.