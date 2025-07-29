الإندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

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قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء زيارته إلى اسكتلندا، عن الولايات المتحدة لن تعترض على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية.

ورأت الإندبندنت أن ترامب يمنح بهذا التلميح الضوء الأخضر لستارمر، في ظل تزايد الضغوط السياسية عليه ، ليحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين.

وقالت الصحيفة إن ترامب أزال عقبة رئيسية أمام ستارمر للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، بينما يستعد رئيس الوزراء البريطاني لمناقشة القضية في اجتماع وزاري حاسم هذا الأسبوع.

واتخذ ترامب، الذي يُنظر إليه كواحد من أقوى داعمي إسرائيل، تحولا واضحا في موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، معربا أيضا عن قلقه من الصور والتقارير التي تظهر معاناة الأطفال من الجوع في قطاع غزة.