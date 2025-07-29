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إعلام عبري: المجلس الوزاري المصغر يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق بغزة

10:13 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

حرب غزة

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وكالات

قال موقع "والا" العبري، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر بإسرائيل يقرر منح فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق بشأن حرب غزة، قبل أن تبدأ إسرائيل بضم أراض في القطاع.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح، خلال اجتماع المنتدى الوزاري المصغر مساء الاثنين، إنشاء إدارة خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي سيضمها من غزة.

وذكرت "معاريف"، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة منحت حركة حماس فرصة أخيرة قبل ضم أراضٍ من غزة في حال تواصل تعثر المفاوضات.

ويوم الخميس الماضي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، سحب وفدهما المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة من العاصمة القطرية الدوحة.

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حرب غزة المجلس الوزاري المصغر إسرائيل
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