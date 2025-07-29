مصر ولبنان تبحثان الوضع في غزة وجنوب لبنان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع طارق متري نائب رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية، تطورات الوضع في قطاع غزة والجنوب اللبناني، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد في نيويورك بمقر الأمم المتحدة.

وأكد عبد العاطي ما توليه مصر من أولوية لدعم الأمن والاستقرار بلبنان وتضامنها الكامل معه في ظل التحديات التى يواجهها، مشددًا على أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة الانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، بما يسهم في تحقيق التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ووقف تدهور الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.

كما تناول في هذا الصدد الجهود الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة فور التوصل لوقف إطلاق النار.