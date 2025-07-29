ستارمر يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لبحث مسار السلام في غزة

لندن- (د ب أ)

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في محاولة لوضع خارطة طريق لتحقيق السلام في غزة.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، فإن ستارمر سيستدعي الوزراء البارزين خلال عطلة الصيف لحضور الاجتماع الذي سيُعقد بعد ظهر الثلاثاء بشأن الوضع في غزة.

وأوضحت رئاسة الوزراء في داونينج ستريت أن رئيس الوزراء أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطط التي يعمل عليها بالتعاون مع فرنسا وألمانيا من أجل "تحقيق سلام دائم"، وذلك خلال لقائهما في اسكتلندا، كما يخطط لمشاركة تفاصيل الخطة مع الدول العربية وحلفاء رئيسيين آخرين خلال الأيام المقبلة.

ويواجه ستارمر ضغوطا متزايدة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، حيث قال المتحدث الرسمي باسمه: "يركز رئيس الوزراء هذا الأسبوع على إيجاد طريق نحو السلام يضمن إغاثة فورية للمدنيين على الأرض، ويقود إلى حل دائم على أساس الدولتين".

وأضاف: "نحن واضحون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة وقت لا أكثر، لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع تفضي إلى أمن دائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي ظل القلق الدولي المتزايد بشأن المجاعة في غزة، أعلنت إسرائيل نهاية الأسبوع تعليق القتال في ثلاث مناطق لمدة 10 ساعات يوميا وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات.

وأكدت المملكة المتحدة مشاركتها في عمليات إسقاط جوي للمساعدات داخل القطاع.

ورغم ترحيب وكالات الإغاثة بهذه الخطوات الجديدة، فإنها أكدت أنها غير كافية لمواجهة تفاقم أزمة الجوع في الأراضي الفلسطينية.