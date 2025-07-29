إعلان

مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في غارات روسية جنوب شرق أوكرانيا

08:43 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

المعارك بين روسيا وأوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وحاكم المنطقة، اليوم الثلاثاء، إن الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل على منشأة إصلاحية في المنطقة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 على الأقل.

وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تيليجرام: "أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة".

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار يوم الثلاثاء، إن هجمات متعددة بطائرات أوكرانية مسيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل شخص واندلاع حريق في محطة للسكك الحديدية.

وقال سليوسار، إن سيارة في بلدة سالسك تضررت نتيجة للهجوم، مما أسفر عن مقتل السائق، وفقا للغد.

وأضاف أن حريقا اندلع أيضا في محطة القطار بسالسك، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المعارك بين روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا ضربات روسية على أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان