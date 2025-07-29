مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في غارات روسية جنوب شرق أوكرانيا



وكالات

قال الجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وحاكم المنطقة، اليوم الثلاثاء، إن الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل على منشأة إصلاحية في المنطقة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 على الأقل.

وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تيليجرام: "أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة".

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار يوم الثلاثاء، إن هجمات متعددة بطائرات أوكرانية مسيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل شخص واندلاع حريق في محطة للسكك الحديدية.

وقال سليوسار، إن سيارة في بلدة سالسك تضررت نتيجة للهجوم، مما أسفر عن مقتل السائق، وفقا للغد.

وأضاف أن حريقا اندلع أيضا في محطة القطار بسالسك، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.