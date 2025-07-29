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مقتل شخص واندلاع حريق بمحطة قطار في هجمات أوكرانية على روسيا

07:59 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

حرب روسيا واوكرانيا

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وكالات

قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار، اليوم الثلاثاء، إن هجمات متعددة بطائرات أوكرانية مسيرة في المنطقة أسفرت عن مقتل شخص واندلاع حريق في محطة للسكك الحديدية.

وأضاف سليوسار، أن سيارة في بلدة سالسك تضررت نتيجة للهجوم، مما أسفر عن مقتل السائق.

وأشار إلى أن حريقا اندلع أيضا في محطة القطار بسالسك، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك، وفقا للغد.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن روسيا تسقط 74 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل بينها 22 فوق منطقة روستوف.

والأحد الماضي قالت السلطات الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت سان بطرسبرج، مما أدى لإغلاق أحد المطارات لمدة خمس ساعات في الوقت الذي زار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المدينة للاحتفال بيوم البحرية، رغم إلغاء عرض بحري في وقت سابق بسبب مخاوف أمنية.

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