جوًا.. ألمانيا وإسبانيا تعتزمان نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة



وكالات

أعلنت ألمانيا وإسبانيا أنهما سترسلان مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من إقرار كبار المسؤولين من كلا البلدين بعدم كفاية هذه المساعدات.

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سينسق مع فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أكدتا استعدادهما أيضا لتوفير جسور جوية لنقل المواد الغذائية والطبية.

وأضاف: "نعلم أن هذه المساعدة لا تمثل سوى مساعدة بسيطة لسكان غزة، لكنها على الأقل مساهمة يسعدنا تقديمها".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، إن بلاده سترتب عمليات إنزال جوي للمساعدات خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع الأردن.

وأضاف أن بعض عمليات الإنزال الجوي للمواد الغذائية، ليست سوى قطرة في بحر، وفقا لروسيا اليوم.

وتعتزم إسبانيا إنزال مساعدات غذائية جوا لحوالي 5000 شخص في غزة بين الأسبوعين الأول والثاني من أغسطس.

ومع ذلك، أكد الوزير قائلا: "ليس هذا ما نريده. لا نريد مجرد قطرة هنا وقطرة هناك".

دعا بوينو إلى عبور المساعدات برا، وتوزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة وجود تدفق دائم للمساعدات "دون عراقيل أو عوائق".