إعلان

دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

07:44 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

المساعدات الإنسانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

دخلت قبل قليل، 9 شاحنات مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وبدء دخول المساعدات الإنسانية لليوم الثالث إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة، وفقا للغد.

وأعلنت الإمارات، دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

تضمنت القافلة 38 شاحنة، شملت 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، و20 شاحنة محملة بأنابيب وخزانات ومعدات.

كانت قافلة أخرى تضم 25 شاحنة دخلت غزة، الأحد، محملة بأنابيب المياه والمعدات اللازمة لتجهيز خط المياه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي نقلت مستلزمات خط المياه إلى 45 شاحنة، واكتمل إدخال المعدات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات الإنسانية تحرك المساعدات الإنسانية إلى غزة تحرك المساعدات الإنسانية من مصر توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة الكارثة الإنسانية المتفاقمة فى غزة خطة نتنياهو لضم أجزاء من غزة غزة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة كلمة السيسي بشأن غزة خطاب السيسي بشأن العدوان على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان