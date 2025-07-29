

وكالات

دخلت قبل قليل، 9 شاحنات مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وبدء دخول المساعدات الإنسانية لليوم الثالث إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة، وفقا للغد.

وأعلنت الإمارات، دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

تضمنت القافلة 38 شاحنة، شملت 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، و20 شاحنة محملة بأنابيب وخزانات ومعدات.

كانت قافلة أخرى تضم 25 شاحنة دخلت غزة، الأحد، محملة بأنابيب المياه والمعدات اللازمة لتجهيز خط المياه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي نقلت مستلزمات خط المياه إلى 45 شاحنة، واكتمل إدخال المعدات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.