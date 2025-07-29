أودى بحياة 5 أشخاص.. شرطة نيويورك تكشف هوية مطلق النار في مانهاتن



وكالات

كشفت شرطة مدينة نيويورك، هوية منفذ إطلاق النار على المركز التجاري في مانهاتن، الذي أودى بحياة 5 أشخاص بينهم رجل شرطة.

قالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، جيسيكا تيش، إن منفذ إطلاق النار في مركز تجاري في مانهاتن، هو شين تامورا، البالغ من العمر 27 عاما، من لاس فيجاس، وكان يعاني من مرض نفسي.

ولفتت إلى أن تامورا بدأ بإطلاق النار في ردهة المبنى، ثم استقل المصعد إلى الطابق 33، حيث واصل إطلاق النار، ثم انتحر.

والجدير بالذكر أن امرأة كانت تنزل من المصعد الذي استقله المنفذ، لكنه سمح لها بالمرور بجانبه دون أن تصاب بأذى، كما ذكرت تيش.

وقالت تيش خلال إفادة صحفية: "تامورا لديه تاريخ موثق من المرض العقلي"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مسلحا أطلق النار على 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة داخل مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم ومكاتب صندوق الاستثمار بلاكستون في وسط مانهاتن بولاية نيويورك.

وأوضحت الصحيفة أن "إطلاق النار وقع في المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو الشرقي، الواقع على الشارع 52".

وذكرت المصادر أن "المسلح، الذي كان يحمل بندقية هجومية، أطلق النار على ضابط شرطة، فيما أصيب عدة أشخاص من المارة أيضا بإطلاق النار".