بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة



(مصراوي)

بدأت قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر للدخول إلى قطاع غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الإمارات، دخول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

تضمنت القافلة 38 شاحنة، شملت 18 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، و20 شاحنة محملة بأنابيب وخزانات ومعدات.

كانت قافلة أخرى تضم 25 شاحنة دخلت غزة، الأحد، محملة بأنابيب المياه والمعدات اللازمة لتجهيز خط المياه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي نقلت مستلزمات خط المياه إلى 45 شاحنة، واكتمل إدخال المعدات تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع.