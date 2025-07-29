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بقوة 6.5 درجات.. زلزال عنيف يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية

04:19 ص الثلاثاء 29 يوليو 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية من دون أن يتسبّب بإطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة، إنّ الزلزال وقع في الساعة 00,12 بالتوقيت المحلّي "18,42 ت غ"، على بُعد 259 كيلومترا شمال غرب سابانغ، المدينة الواقعة في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا، وفقا لسكاي نيوز.

وإقليم آتشيه هو المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال والتسونامي اللذين أوديا في 2004 بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية.

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