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أصاب شرطي ومدني.. مقتل منفذ إطلاق النار في مانهاتن وسط نيويورك

03:42 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أعلن مسؤولان كبيران في جهات إنفاذ القانون بوقوع إطلاق نار في مبنى شاهق بوسط مانهاتن.

وأفادت المصادر، أن شرطيًا واحدًا على الأقل ومدنيًا أصيبا بالرصاص داخل المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو في مدينة نيويورك.

وأفادت الشرطة أن إطلاق النار نفذه مسلح منفرد، وفقا للغد.

وصرح 4 مسؤولين في جهات إنفاذ القانون لشبكة إن بي سي نيوز، أن مطلق النار المشتبه به قد توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه.

ويضم المبنى المذكور عدة مستأجرين، من بينهم بلاكستون، وكي بي إم جي، وجي بي مورغان.

والسبت الماضي تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر وول مارت بولاية ميشيجان الأمريكية، إذ أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

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