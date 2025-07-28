هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم أجزاء من غزة لإنقاذ حكومته

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عرض خطة لضم مناطق من قطاع غزة على المجلس الوزاري المصغر، في خطوة تستهدف إبقاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش داخل الائتلاف الحكومي.

وبحسب المصادر، فإن خطة الضم تأتي عقب قرار نتنياهو الأخير بتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة، الأمر الذي أثار خلافات داخل حكومته اليمينية، وذكرت الصحيفة أن الخطة حصلت على "ضوء أخضر" مسبق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبدأ الخطة، وفق المسؤولين، بضم المنطقة العازلة، ثم تمتد إلى مناطق في شمال قطاع غزة، مع نية لتوسيعها لاحقًا لتشمل القطاع بأكمله.

وأفادت هآرتس أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عرض تفاصيل الخطة على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وحظيت بدعم من البيت الأبيض في تلك الفترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يكن متحمسًا في السابق لمثل هذه الخطوة، لكنه أصبح مستعدًا لخوضها حاليًا في محاولة لإنقاذ حكومته من الانهيار.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن حزب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد ينسحب من الائتلاف الحكومي، ما لم يتلقَ ضمانات واضحة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء على حركة حماس.

وأوضح المصدر أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وسموتريتش، عقب إعلان وقف إطلاق نار إنساني في مناطق محددة داخل قطاع غزة.

وأكد المصدر للصحيفة أن الأزمة بين الطرفين "حقيقية ومعقّدة للغاية"، في ظل تباين المواقف بشأن كيفية إدارة العمليات العسكرية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس السبت، عن هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع، شملت تعليقًا جزئيًا للعمليات العسكرية في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.