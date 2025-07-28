أبو الغيط وجوتيريش يبحثان مأساة غزة ويؤكدان أهمية مؤتمر حل الدولتين

كتب- محمود الهواري:

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة مباحثات مع أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بمشاركة وفدي المنظمتين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تركز على المأساة الإنسانية المروعة في قطاع غزة، نتيجة ما وصفه بـ"حرب الإبادة" التي تواصل إسرائيل شنّها ضد المدنيين، إلى جانب مناقشة الجهود الجارية لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان.

وشدّد أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية البالغة للمؤتمر الدولي الجاري، ودوره في إبقاء حل الدولتين حياً، وفتح مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول ملفات إقليمية أخرى، من بينها الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، بالإضافة إلى مستجدات الملف النووي الإيراني.