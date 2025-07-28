ألمانيا والأردن تعتزمان إقامة جسر جوي لتوفير إمدادات إنسانية إلى غزة

(د ب أ)

في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغر في ألمانيا، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين اعتزام بلاده إقامة جسر جوي بالتعاون مع الأردن لتوفير إمدادات إنسانية لقطاع غزة الفلسطيني المحاصر، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستُنفذ "فورًا".

وأضاف ميرتس أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيقوم خلال هذه العملية بالتنسيق بشكل وثيق مع فرنسا وبريطانيا، ولفت إلى أن هاتين الدولتين أبدتا استعدادا للمشاركة في جسر جوي لنقل مواد غذائية وإمدادات إنسانية إلى غزة.

في الوقت نفسه، قال ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي الألماني:"نعلم أنه ربما كان هذا لا يمثل سوى مساعدة ضئيلة للغاية لسكان غزة. لكنه على الأقل إسهام يسعدنا تقديمه".

وسيتم تشغيل الجسر الجوي "على الفور"، بحسب التصريحات. وحتى الآن لن يتم تحديد عدد الطائرات التي سيشارك بها الجيش الألماني ومن المنتظر أن يُكشف عن مزيد من التفاصيل غدا الثلاثاء، خلال زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إلى برلين.

وكانت إسرائيل سمحت أمس الأحد لأول مرة منذ شهور بدخول مساعدات إنسانية على نطاق واسع. ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، تم لليوم الثاني على التوالي إسقاط مواد غذائية جوًا فوق قطاع غزة. وكانت الأردن وألمانيا وعدة دول أخرى أقامت جسرًا جويًا مؤقتًا إلى غزة العام الماضي استمر لعدة أسابيع.

وفي المقابل، ترى منظمات الإغاثة الدولية أن إسقاط المساعدات جوًا غير فعّال بسبب قلة الكميات وتردي الوضع في القطاع، كما أنه مكلف جدًا مقارنة بوسائل النقل البرية مثل الشاحنات. كما حذر بعض الخبراء من أن السكان قد يتعرضون لإصابات بسبب سقوط منصات الإمداد.

وفي السياق ذاته، تصاعدت الدعوات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن المستشار الألماني أوضح أن هذا القرار من صلاحيات مجلس الأمن الاتحادي فقط، وهو مجلس يجتمع بتشكيلة مشابهة لمجلس الوزراء الأمني المصغر، وتُجرى مداولاته في سرية تامة.