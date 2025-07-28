الأمم المتحدة: أزمة نقص الغذاء في أفريقيا بلغت مستويات خطيرة

كامبالا - (أ ب)

أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين اشتداد حدة أزمة انعدام الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من قارة أفريقيا، حيث تجاوز عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي المليار شخص - أي ما يعادل ثلثي سكان القارة - بحلول عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي البسيط أو الشديد في أفريقيا يزيد عن ضعف المتوسط العالمي البالغ 28%، في حين أن الأرقام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا لا تصل إلى هذا المستوى.

ويحلل التقرير السنوي، الصادر عن خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، اتجاهات الجهود المبذولة لتحقيق هدف القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وتشارك في التقرير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي.

وبحسب التقرير واجه 8.2% من سكان العالم مشكلة الجوع في عام 2024، مقابل 8.5% خلال 2023 و8.7% في 2022، وهو اتجاه إيجابي يتناقض مع الارتفاع المطرد في الجوع في معظم المناطق الفرعية في أفريقيا وفي غرب آسيا، أو أجزاء من الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وذكر التقرير أن معدل انتشار نقص التغذية، وهو مقياس رئيسي للتقدم، تجاوز 20% في أفريقيا، وارتفع إلى 12.7% في غرب آسيا.

ويُعد هذا التقرير أحدث تقرير دولي يُشير إلى أن القضاء على انعدام الأمن الغذائي في العالم لا يزال يُمثل تحديًا صعبا، ولا تزال أفريقيا القارة الأضعف.

ووفقًا للتوقعات الحالية، قد يُعاني 512 مليون شخص في العالم من نقص تغذية مزمن بحلول عام 2030، وسيُوجد ما يقرب من 60% منهم في أفريقيا، وفقًا للتقرير.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الفاو: "يجب علينا أن نعكس هذا المسار بشكل عاجل".