السعودية : لا حديث عن التطبيع في ظل القتل في غزة

وكالات

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن انخراط الولايات المتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه تحقيق السلام في غزة.

وقال بن فرحان، إنه لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أنه يجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية.

وأوضح بن فرحان، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان واجبًا منذ زمن بعيد ولا يجوز ربطه بالفيتو الإسرائيلي.

وأكد بن فرحان، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشاد وزير الخارجية السعودي، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورًا.

واعتبر أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن مبادرة السلام العربية تظل أساسًا جامعًا لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وانطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.