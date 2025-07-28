إعلام عبري: توتر العلاقة بين سموتريتش ونتنياهو

وكالات

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلًا عن مسؤول، بأن حزب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد يخرج من الحكومة إذا لم يتلق ضمانات حقيقية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هزيمة حركة حماس.

وقال المسؤول، إن العلاقة بين نتنياهو وسموتريتش توترت بعد قرار وقف إطلاق نار إنساني بمناطق محددة في قطاع غزة.

وأكد المسؤول للصحيفة، أن هناك أزمة حقيقية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش والعلاقة بينهما متوترة ومعقدة للغاية.

وأول أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن هدنة إنسانية في قطاع غزة وتعليقًا مؤقتًا لعملياته العسكرية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية.