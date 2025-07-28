أبو الغيط: تصور إسرائيل بالحصول على التطبيع مع بقاء الاحتلال محضُ وهم

كتب- محمود الهواري:

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في جلسة حوارية ضمن فعاليات التحضير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، المقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري.

وخلال الجلسة، التي خُصصت لعرض نتائج عمل مجموعات المؤتمر، قدم أبو الغيط، إلى جانب المفوضة الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا، التقرير الختامي لمجموعة العمل الثامنة المعنية بملف "جهود يوم السلام"، والتي تشرف عليها كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن أبو الغيط استعرض الالتزامات والمساهمات التي قدمتها دول ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني ضمن إطار دعم جهود السلام، إلى جانب "حزمة دعم السلام" التي يطرحها الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها قد تُفعّل في حال تنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.

وأشار أبو الغيط إلى أن جوهر هذه الرؤية سبق وأن طُرح في مبادرة السلام العربية منذ 23 عامًا، دون أي استجابة من الجانب الإسرائيلي.

وشدد في مداخلته على أن السلام الإقليمي والتعايش المشترك لن يتحققا دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكداً أن الرهان الإسرائيلي على التطبيع دون حل القضية الفلسطينية "وهم".