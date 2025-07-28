ترامب: إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فسنقضي عليه بسرعة

وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من إصدار أوامر بشن هجمات أمريكية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، في حال أقدمت طهران على إعادة تشغيل المنشآت التي استهدفتها واشنطن الشهر الماضي.

جاءت تصريحات ترامب للصحفيين خلال محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في منتجع تيرنبري للجولف على الساحل الغربي لاسكتلندا، إن إيران "ترسل إشارات سيئة"، مضيفًا أن أي محاولة لاستئناف برنامجها النووي "ستُسحق على الفور".

وأضاف: "قضينا على قدراتهم النووية، وقد يحاولون استئناف البرنامج، وإذا فعلوا، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".

وفي سياق متصل، كشف ترامب عن محادثات متواصلة يجريها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تطورات الحرب في غزة، معلنًا أن الجانبين "يبحثان خططًا مختلفة للتعامل مع الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة".

وأكد ترامب أن التعامل مع حركة حماس أصبح "أكثر تعقيدًا"، مرجعًا ذلك إلى تمسكها بعدم الإفراج عن ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، وأضاف: "في بعض الأحيان نعلم أماكن تواجد الأسرى، لكن تنفيذ هجوم قد يؤدي إلى مقتلهم، ولذلك نتحرك بحذر شديد".