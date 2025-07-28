بدعوة فرنسية.. دقيقة حداد في مؤتمر الأمم المتحدة على ضحايا حرب غزة

وكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باور الحضور في مؤتمر الأمم المتحدة اليوم بمدينة نيويورك، والمنعقد بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حرب غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

وأظهر مقطع فيديو مصور وقوف الحضور حدادا على الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

وتابع: "يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، مردفًا "أطلقنا زخمًا لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، على أن النزاع الحالي والحرب والمعاناة يجب أن تتوقف ويجب البدء بوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وانطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي أحدث الإحصائيات بشأن حصيلة ضحايا الحرب في غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الاثنين، ارتفاع الحصيلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 59 ألفا و921 شهيدا، و145 ألفا و233 مصابا.