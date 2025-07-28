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قطر: سرديات السلام يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحل الدولتين

06:23 م الإثنين 28 يوليو 2025

وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي

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وكالات

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي أن قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش.

وأكد الخليفي، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، أن سرديات السلام يجب أن تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحل الدولتين، مشددًا على ضرورة بناء الثقة عبر الإنسانية واتخاذ قرارات حازمة ضد خطاب الكراهية.

وأعرب وزير الدولة عن أمله في أن يسهم المؤتمر في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وفي سياق المؤتمر ذاته أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وثمن "بن فرحان"، إعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورًا.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين قد انطلق منذ قليل لمناقشة الأوضاع في غزة.

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