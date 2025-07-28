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رئيس الوزراء البريطاني: نحتاج لحشد دولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

05:45 م الإثنين 28 يوليه 2025

كير ستارمر

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وكالات

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع الغولف الخاص به غرب اسكتلندا. وقال ستارمر إنه سيبحث مع ترامب إدخال المساعدات إلى غزة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية حشد دول أخرى للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار، واصفًا صور الأطفال الجائعين في قطاع غزة بأنها مروعة.

كما شدد "ستارمر"، على أن حركة حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في أي حكم مستقبلي في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي، إن التعامل مع حركة حماس أصبح "أكثر تعقيدًا"، مرجعًا ذلك إلى تمسكها بعدم الإفراج عن ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، مضيفًا أن: "في بعض الأحيان نعلم أماكن تواجد الأسرى، لكن تنفيذ هجوم قد يؤدي إلى مقتلهم، ولذلك نتحرك بحذر شديد".

وأعلن ترامب خلال اللقاء عن خطة لإنشاء مراكز توزيع غذائي داخل قطاع غزة، ستكون مفتوحة دون قيود، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستقدم الأموال اللازمة لذلك، على أن تنضم إلى المبادرة دول أخرى في وقت قريب.

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