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حماس: شهادات منظمات إسرائيلية تبطل مبررات رواية الاحتلال بغزة

05:16 م الإثنين 28 يوليه 2025

حماس

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وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على ما نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت حماس، إن ما نشرته المنظمتين يعتبر شهادة من داخل المجتمع الإسرائيلي على خطورة جرائم الاحتلال.

وأضافت أن شهادة المنظمتين تسقط ما بقي من ذرائع زائفة اعتادت أوساط سياسية وإعلامية وحقوقية دولية الترويج لها، كما تنهي أي مبرر أخلاقي أو قانوني للاستمرار في تبني الرواية الإسرائيلية لما يجري في القطاع.

وذكرت حماس، أن شهادة المنظمتين تشير إلى أن حكومة الكيان تخطط لتنفيذ جريمتها في مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرة من أن الإبادة الجماعية ستمتد ولن تقتصر على قطاع غزة.

وشددت "بتسيلم" على أن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يشمل القتل الجماعي ويخلق ظروفًا معيشية كارثية، كما يشمل التهجير القسري ومحاولات التطهير العرقي.

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