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حكومة الكونغو تدين الهجوم على كنيسة أودى بحياة نحو 40 شخصا

05:08 م الإثنين 28 يوليو 2025

الكونغو الديمقراطية

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جوما - (أ ب)

أدانت حكومة الكونغو، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف كنيسة أمس الأحد، ووصفته بـ " المروع".

كما وصفه الجيش "بمذبحة واسعة النطاق" تم تنفيذها انتقاما للعمليات الأمنية الأخيرة التي تستهدف القوات الديمقراطية المتحالفة.

وقد لقى نحو 40 شخصا حتفهم أمس الأحد في إقليم إيتوري بشرق الكونغو عندما اقتحم المتمردون كنيسة كاثوليكية، وأطلقوا النار على المتعبدين ومن بينهم الكثير من النساء والأطفال.

وقد تأكد مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا في الكنيسة، في حين قٌتل خمسة آخرون في قرية قريبة. ومن بين الضحايا 19 رجلا و15 سيدة وتسعة أطفال.

وقالت بعثة حفظ السلام الأممية في الكونغو إن هجوم الكنيسة " سوف يفاقم وضعا إنسانيا مقلقا بالفعل في الإقليم".

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