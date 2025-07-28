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روسيا: إلغاء 60 رحلة جوية بمطار شيريميتيفو إثر هجوم إلكتروني شنه قراصنة مؤيدون لأوكرانيا

04:24 م الإثنين 28 يوليه 2025

مطار شيريميتيفو

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موسكو- (د ب أ)

تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في موسكو، اليوم الاثنين، بعد وقوع هجوم إلكتروني يُشتبه في قيام جماعات قرصنة مؤيدة لأوكرانيا بشنه.

وأفادت شركة الطيران الحكومية الروسية "إيروفلوت" في البداية بإلغاء نحو 60 رحلة جوية بمطار "شيريميتيفو"، مشيرة إلى وجود خلل في أنظمتها المعلوماتية.

وأضافت الشركة أن خبراء الشركة يعملون على استعادة عمليات الخوادم لاستئناف الرحلات المجدولة.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التقارير بأنها مثيرة للقلق.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عنه القول: "إن تهديد القراصنة هو خطر تواجهه جميع الشركات الكبرى التي تخدم المواطنين".

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مطار شيريميتيفو روسيا هجوم إلكتروني قراصنة أوكرانيا
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