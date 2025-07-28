فيديو لمشاجرة داخل مترو الرياض يثير الجدل.. والشرطة توقف أربعة مصريين

(وكالات)

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تفاعلها مع مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى عربات مترو الرياض.

وأكدت الجهات الأمنية أنها باشرت العمل على الحادثة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية أطراف الشجار خلال وقت قصير.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتورطين أربعة مقيمين من الجنسية المصرية.

وكشفت السلطات، أن المتهمين تم القبض عليهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن الجهات المعنية لن تتهاون في تطبيق النظام على كل من يخل بالأمن أو النظام العام.