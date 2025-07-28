ترامب: أتطلع لإطعام الناس في غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته اسكتلندا، إنه يتطلع لإطعام الناس في قطاع غزة فـ"الوضع في غزة كارثي ومأساوي"، مشددًا على أنه يريد وقفًا لإطلاق النار.



وأضاف ترامب "قدمنا مالًا لغزة ولم يشكرنا أحد"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنه يتعين أن تقدم دول أخرى المزيد.



وتعليقًا على انتشار صور الأطفال المجوّعين في غزة، قال ترامب "بناء على ما يعرضه التلفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعًا شديدًا"، مؤكدًا أن الأطفال يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان على الفور.



وذكر ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن، مضيفًا "ونريد الحصول على وقف إطلاق نار في غزة".



واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقة الكثير من الأموال والغذاء، وفق قوله.