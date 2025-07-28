مئات الحاخامات اليهود في العالم يطالبون إسرائيل بوقف التجويع في غزة

وكالات

طالب مئات الحاخامات اليهود من مختلف أنحاء العالم، في رسالة وقعوا عليها، إسرائيل بوقف استخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، وإعادة الأسرى وإنهاء القتال.

وقال الحاخامات في الرسالة التي نُشِرت يوم الجمعة وتضمنت أسماء العديد من الحاخامات البارزين من مختلف الطوائف، إن "الشعب اليهودي يواجه أزمة أخلاقية خطيرة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافوا "لا يمكننا أن نغض الطرف عن القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، أو استخدام التجويع كسلاح حرب".

وتابعت الرسالة: "إن القيود الصارمة المفروضة على الإغاثة الإنسانية في غزة، وسياسة حجب الغذاء والماء والإمدادات الطبية عن السكان المدنيين المحتاجين، تتناقض مع القيم الأساسية لليهودية كما نفهمها".

ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فإن الرسالة شارك في كتابتها الحاخام المحافظ جوناثان فيتنبرج، والحاخام آرثر جرين من بوسطن، والحاخام أرييل بولاك من تل أبيب.

ودعت الرسالة الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف فورًا عن استخدام التجويع كسلاح في الحرب"، والسماح بدخول مساعدات إنسانية واسعة النطاق، ووقف هجمات المستوطنين "العدوانية والإجرامية" في الضفة الغربية.

وأول أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن هدنة إنسانية في قطاع غزة وتعليقًا مؤقتًا لعملياته العسكرية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية.