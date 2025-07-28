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دون شروط تايلاند وكمبوديا توافقان على وقف فوري لإطلاق النار

01:40 م الإثنين 28 يوليه 2025

اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا

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وكالات

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الإثنين إن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على" وقف فوري ودون شروط لإطلاق النار".

وانطلقت اليوم الاثنين في ماليزيا، محادثات وقف إطلاق النار بين رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي المؤقت فومتام ويتشاياشا، في مسعى عاجل لحل الاشتباكات الحدودية الدامية التي دخلت يومها الخامس، رغم الدعوات الدولية المتزايدة للسلام.

والتقى مانيت وويتشاي اليوم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يستضيف المفاوضات بصفته رئيسا لكتلة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" الإقليمية.

وكانت أعمال القتال اندلعت يوم الخميس الماضي بعد انفجار لغم أرضي على الحدود، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود تايلانديين.

وتبادل الجانبان اللوم على بعضهما البعض في اندلاع الاشتباكات التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا، وتشريد أكثر من 260 ألف شخص من الجانبين.

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تايلاند وكمبوديا وقف إطلاق النار رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم
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