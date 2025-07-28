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مقتل 4 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات في شمال الصين

12:11 م الإثنين 28 يوليه 2025

أمطار غزيرة وفيضانات

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بكين- (أ ب)

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في شمال الصين أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، وذلك وسط تحذيرات من الفيضانات وعمليات الإجلاء.

ووقع الضحايا في انهيار أرضي بمنطقة ريفية في منطقة لوانبينج بمقاطعة خبي، المتاخمة للعاصمة بكين، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي.

ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

وقال أحد السكان المحليين، لصحيفة "بكين نيوز" المدعومة من الدولة، إن الاتصالات انقطعت وإنه لم يتمكن من التواصل مع أقاربه.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا، اليوم الاثنين، جاء فيه أن بعض المناطق على مشارف بكين قد تشهد هطول أمطار تصل إلى 25 سم (84ر9 بوصة) خلال يوم واحد.

وقالت الحكومة المركزية، في بيان، إنها أرسلت 50 مليون يوان (نحو 7 ملايين دولار) إلى مقاطعة خبي، كما أرسلت فريقا رفيع المستوى من المستجيبين للطوارئ لمساعدة المدن المتضررة، والتي تشمل تشنجده وباودينج وتشانغجياكو.

تجدر الإشارة إلى أن بكين وخبي تعرضتا لفيضانات شديدة في عام 2023.

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